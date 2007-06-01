Клубы РПЛ интересуются форвардом «Тоттенхэма» Янссеном. Игрок готов переехать в Россию

Нападающий «Тоттенхэма» Винсент Янссен привлек интерес нескольких клубов РПЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство, представляющее интересы игрока.

«В Винсенте заинтересованы несколько российских клубов, пока не можем сказать, какие именно. Но игрок готов к переезду в Россию», – заявили в агентстве.

Ранее сообщалось, что 24-летним форвардом интересуется «Локомотив».

Янссен перешел в «Тоттенхэм» из АЗ в 2016 году. В январе «Бетис» делал запрос лондонскому клубу о трансфере футболиста. Тогда «шпоры» рассчитывали выручить за него 15 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне АПЛ голландец принял участие в трех матчах и не отметился результативными действиями.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.