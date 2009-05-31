Юрген Клопп: «Я никогда не пытался играть в футбол в стиле хэви-метал»

Главный тренер Юрген Клопп в преддверии финального матча Лиги чемпионов рассказал, в чем отличие между прошлогодней командой и этой.

– Все по-другому. В прошлом году наш выход в финал расценивался как большой сюрприз. Мы прошли из квалификации и до финала, так что это сюрприз.

Но мы были восхитительной командой, мы парили. В этом году мы стали более зрелой командой, подписали пару игроков, опираемся на прошлогодний опыт. Мы стали намного более зрелыми, мы стали куда более стабильными. Поэтому все по-другому. Я с нетерпением жду возможности вновь побороться за победу.

– Вы говорите, что команда стала более зрелой. Но вы все еще играете в футбол в стиле хэви-метал? Или же все изменилось?

– Мне уже пятьсот раз приходилось объяснять свои слова. Я сказал их, когда меня попросили объяснить разницу между моим стилем и стилем Арсена Венгера, которого я тогда не знал, а просто смотрел на игру его команды по телевизору. Я просто попытался прояснить разницу, и с того времени мне постоянно это припоминают. Но я никогда не пытался играть в футбол в стиле хэви-метал, честно говоря.

Что я хочу привить своей команде – это игру, которая основывается на очень-очень хорошей организации, но в то же время она должна быть живой, смелой, пытаться что-то предпринимать. Если ты не пытаешься ничего предпринять на футбольном поле, это просто трата времени. Когда ты пытаешься, что-то может сложиться неидеально, можно ошибиться, но тогда ты стараешься сделать это лучше, по-другому. Живой подход к игре – на такое мне нравится смотреть.

– Но вы даете свободу звездам, игрокам атаки?

– Мои игроки достаточно умны, чтобы понимать, что футбольный матч не выигрывается невероятными умениями. Нет смысла быть «Гарлем Глоубтроттерс», которые не участвуют в официальных матчах. Я думаю, тому есть причины. Они прекрасны в том, что они делают, но их организация не для побед, а просто для развлечения.

А в нашем случае организация должна работать на победу и уже дополнительно – развлекать. Парни достаточно умны, поэтому для них не составляет труда понять, что нужно участвовать в обороне, особенно когда мяч у соперника, – сказал Клопп.