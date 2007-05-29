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Дзюба включен в символическую сборную ЛЕ-2018/19 по версии InStat Football

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Лига Европы Даниэль Парехо Эден Азар Пьер-Эмерик Обамеянг Шкодран Мустафи Рафаэл Толои Кевин Трапп Мартин Хинтереггер Энсли Мэйтленд-Найлз Рубен Лофтус-Чик Адама Диакаби Футбол

Компания InStat Football, которая занимается профессиональной статистикой, представила символическую сборную Лиги Европы по итогам сезона.

В нее вошел форвард «Зенита» Артем Дзюба, на счету которого 5 голов и 1 ассист в 9 матчах турнира.

Петербургский клуб покинул Лигу Европы на стадии 1/8 финала, уступив «Вильярреалу» (2:5 по сумме двух матчей).

Вратарь: Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Шкодран Мустафи («Арсенал»), Муктар Диакаби («Валенсия»), Рафаэл Толои («Аталанта»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»).

Полузащитники: Энсли Мэйтленд-Найлз («Арсенал»), Даниэль Парехо («Валенсия»), Рубен Лофтус-Чик («Челси»).

Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Эден Азар («Челси»), Артем Дзюба («Зенит»).


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