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    «Спартак»: «Пятое место – не тот результат, на который мы рассчитывали. Сделаем все, чтобы стать сильнее»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Футбол

    «Спартак» выступил с обращением по итогам сезона.

    «Сегодня наша команда провела последний матч в сезоне-2018/19. К сожалению, игра в Оренбурге сложилась для красно-белых неудачно. И по итогам тридцати туров «Спартак» занял в таблице российской премьер-лиги только пятое место.

    Конечно, это совсем не тот результат, на который все мы рассчитывали. Цели, поставленные ранее, не достигнуты... Но уже скоро, после короткой паузы, команда соберется для подготовки к новому сезону и сделает все возможное, чтобы стать сильнее!

    Подробнее о планах на летние сборы мы сообщим в ближайшее время. А сегодня наш клуб благодарит каждого болельщика, который поддерживал «Спартак» на протяжении этого сложного года. Спасибо вам, красно-белые!» – сказано в тексте.

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