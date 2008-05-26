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    Жерар Пике: «Не думаю, что могут быть какие-то оправдания. «Барселона» должна выигрывать все, тем более у «Валенсии»

    Теги Барселона Валенсия Жерар Пике Ла Лига Кубок Испании Футбол

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение от «Валенсии» (1:2) в финале Кубка Испании.

    «Когда не выигрываешь, и в команде есть травмированные, можно сослаться на это. Но я не думаю, что могут быть какие-то оправдания. 

    Мы «Барселона» и должны выигрывать все, тем более у «Валенсии». Сейчас мы должны поздравить их, а в следующем году постараться выиграть все. 

    О будущем тренера мы не беспокоимся. Мы должны анализировать индивидуальный вклад игроков после каждого матча и смотреть, что мы можем улучшить. Решение не за нами, но мы хотели бы, чтобы он продолжил работу», – сказал Пике.

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