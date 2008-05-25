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    Роналду не сыграет с «Сампдорией». У него 21 гол в серии А за сезон – это худший показатель в чемпионатах за 10 лет

    Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит заключительный матч сезона в серии А.

    34-летний форвард не выйдет на поле в игре 38-го тура с «Сампдорией», так как ему был предоставлен отдых.

    По словам главного тренера «бьянконери» Массимилиано Аллегри, отдых необходим игроку в связи с выступлением в Лиге наций в составе сборной Португалии в следующем месяце.

    Таким образом, у Роналду останется 21 гол в 31 матче чемпионата Италии в текущем сезоне.

    Это его худший показатель результативности в чемпионатах с сезона-2008/09. Тогда в составе «МЮ» Криштиану в 33 матчах АПЛ забил 18 мячей.

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