Роналду не сыграет с «Сампдорией». У него 21 гол в серии А за сезон – это худший показатель в чемпионатах за 10 лет

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит заключительный матч сезона в серии А.
34-летний форвард не выйдет на поле в игре 38-го тура с «Сампдорией», так как ему был предоставлен отдых.
По словам главного тренера «бьянконери» Массимилиано Аллегри, отдых необходим игроку в связи с выступлением в Лиге наций в составе сборной Португалии в следующем месяце.
Таким образом, у Роналду останется 21 гол в 31 матче чемпионата Италии в текущем сезоне.
Это его худший показатель результативности в чемпионатах с сезона-2008/09. Тогда в составе «МЮ» Криштиану в 33 матчах АПЛ забил 18 мячей.