Гвардиола хочет, чтобы Сане остался в «Ман Сити»

постарается удержать в команде полузащитника Лероя Сане.

Руководство «горожан» в ближайшее время начнет переговоры с 23-летним хавбеком о продлении контракта.

На немецкого вингера претендует . Контракт игрока с «Сити» рассчитан еще на два года.

Главный тренер английской команды хочет удержать Сане, утверждает ESPN, хотя ранее сообщалось, что он готов отпустить футболиста в «Баварию».

Мюнхенский клуб пока не делал официальное предложение «Сити». Сумма потенциальной сделки оценивается в 80 миллионов евро.