Гвардиола хочет, чтобы Сане остался в «Ман Сити»

«Манчестер Сити» постарается удержать в команде полузащитника Лероя Сане.
Руководство «горожан» в ближайшее время начнет переговоры с 23-летним хавбеком о продлении контракта.
На немецкого вингера претендует «Бавария». Контракт игрока с «Сити» рассчитан еще на два года.
Главный тренер английской команды Пеп Гвардиола хочет удержать Сане, утверждает ESPN, хотя ранее сообщалось, что он готов отпустить футболиста в «Баварию».
Мюнхенский клуб пока не делал официальное предложение «Сити». Сумма потенциальной сделки оценивается в 80 миллионов евро.