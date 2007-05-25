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    Гвардиола хочет, чтобы Сане остался в «Ман Сити»

    Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Пеп Гвардиола Лерой Сане Футбол

    «Манчестер Сити» постарается удержать в команде полузащитника Лероя Сане.

    Руководство «горожан» в ближайшее время начнет переговоры с 23-летним хавбеком о продлении контракта.

    На немецкого вингера претендует «Бавария». Контракт игрока с «Сити» рассчитан еще на два года.

    Главный тренер английской команды Пеп Гвардиола хочет удержать Сане, утверждает ESPN, хотя ранее сообщалось, что он готов отпустить футболиста в «Баварию».

    Мюнхенский клуб пока не делал официальное предложение «Сити». Сумма потенциальной сделки оценивается в 80 миллионов евро.

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