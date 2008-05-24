Дзюба о спорах: «Лунев – отмороженный, мазохист. Проигрывает в «цу-е-фа», NHL, FIFA, пенальти»

Нападающий Артем Дзюба рассказал о любви к квестам и спорам.

– Понравился последний квест, который я проходил. Не сказать, что у меня клаустрофобия, но я не люблю замкнутые пространства.

А в этом квесте пришлось ползти три минуты, а вы представьте, с моей комплекцией, возможно ли это было сделать легко. Нас еще преследовал маньяк.

И вот я ползу в этой кромешной темноте и думаю, когда же это закончится, начал даже паниковать. Говорил себе: «Так, соберись тряпка, ползи!».

Но очень крутой квест, мы на него еще раз пойдем, потому что так несколько альтернативных концовок. Хочу затащить туда своего друга, который покрупней меня. Хочу, чтобы он застрял там, кричал, как девчонка, чтобы просил о помощи.

У меня столько споров уже было… Скажу вам, что вот Лунев еще больше азартный человек. Да он вообще отмороженный. Он мазохист какой-то. Он проигрывает на протяжении всего времени, что находится в «Зените».

Он проиграл мне все, что только можно: начиная от скидывания «цу-е-фа» и заканчивая NHL, FIFA и пенальти. Он за это все мне до сих пор еще должен.

Уважаемый радиослушатель, если в твоей жизни никогда не было побед, то брось вызов Луневу и первая победа придет к тебе сама.

– Сергей Богданович [Семак] в этой же студии неделю назад сказал, что недавно Лунев все же выиграл у тебя и потом ходил по базе рассказывал об этом каждому, включая охранников и агрономов.

– Это был теннис-болл. Он выиграл один матч. Но в ответном матче он сгорел с таким треском. Просто у меня такая специфика, что я сначала подкармливаю.

Он потом сказал, что если ты меня сейчас победишь, что я буду кувыркаться пять полей. В итоге – два ноль по партиям, и Лунев до сих пор кувыркается.

Он потом вечером мне даже позвонил и попросил простить его. Это уже было отчаянием. Я слышал, как дрожал его голос, лились слезы.

Я сказал: «Андрей, будешь отвечать за свои слова». Лунев первый в мире футболист, у которого зарплата ушла в минус, – рассказал Дзюба.