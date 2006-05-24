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    Хердюр Магнуссон: «Миссия ЦСКА – закончить сезон выше «Спартака»

    Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Хердюр Магнуссон ТАСС Футбол

    Защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон подвел предварительные итоги выступления команды в текущем сезоне.

    «У нас абсолютно новая команда, мы неплохо начали этот сезон. Мы хорошо играли в Лиге чемпионов, но есть досада, что не продолжили выступление в Европе весной, в Лиге Европы – домашнее поражение от «Виктории» стало определяющим.

    Ну а вторая часть чемпионата, после перерыва, далась нам очень сложно. Мы пытались изо всех сил, но у нас молодая, перспективная команда. Я с оптимизмом смотрю в следующий сезон, мы точно будем лучше, чем в этом сезоне.

    Сейчас миссия на оставшуюся часть – закончить сезон выше «Спартака».

    Да, летом произойдут какие-то изменения в команде – кто-то уйдет, кто-то придет. Я не руководитель клуба, не занимаюсь трансферами, но надеюсь, что основа сохранится, а мы будем бороться за первые два места в чемпионате», – сказал Магнуссон.

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