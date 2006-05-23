«Локомотив» опубликовал видео из раздевалки после завоевания Кубка России🏆🍾

Пресс-служба опубликовала видеоролики из раздевалки после завоевания командой Олимп Кубка России.

В финале в Самаре московский клуб с минимальным счетом переиграл (1:0).

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