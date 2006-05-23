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    «Локомотив» опубликовал видео из раздевалки после завоевания Кубка России🏆🍾

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Олимп Кубок России Урал Василий Кикнадзе Футбол

    Пресс-служба «Локомотива» опубликовала видеоролики из раздевалки после завоевания командой Олимп Кубка России.

    В финале в Самаре московский клуб с минимальным счетом переиграл «Урал» (1:0).

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