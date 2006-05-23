«Локомотив» опубликовал видео из раздевалки после завоевания Кубка России🏆🍾

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала видеоролики из раздевалки после завоевания командой Олимп Кубка России.
В финале в Самаре московский клуб с минимальным счетом переиграл «Урал» (1:0).
Три года – три трофея 👌🏻— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) May 22, 2019
Иначе – никак! #ЭтоНАШАИС10РИЯ pic.twitter.com/VmWT0zQxiz
🏆#ЭтоНАШАИС10РИЯ pic.twitter.com/iU75b5kTe0— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) May 22, 2019
Как шампанское, @TimZhur? 😀🍾#ЭтоНАШАИС10РИЯ pic.twitter.com/k2PdUVyf3C— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) May 22, 2019
История любви Семина и Кубка России: шесть как тренер, один как президент
Палыч опять взял титул. За 3 года он выиграл в нашем футболе больше всех