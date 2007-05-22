Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Юрий Семин: «Тяжелый матч. Не забили свои моменты, концовка была очень сложная»

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Олимп Кубок России Матч ТВ Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после победы в Кубке России.

    – Сейчас загадал бы желание выиграть следующий матч. У нас следующая игра уже 26 мая.

    – Какой «Локомотив» сильнее – нынешний или тот, которым вы руководили в начале 2000-х?

    – Каждая команда по-своему сильная. Самое главное, что эти ребята играют ради вот этих болельщиков, они главные действующие лица на футбольном поле. Игроки, выходя из раздевалки, решают, а не мы. Мы можем только корректировать какие-то моменты. Они молодцы.

    Сегодня был тяжелый матч. Мы не забили свои моменты, не увеличили свое преимущество, концовка была очень сложная. Но устояли, – сказал Семин в эфире канала «Матч ТВ».

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться