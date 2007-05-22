Юрий Семин: «Тяжелый матч. Не забили свои моменты, концовка была очень сложная»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после победы в Кубке России.

– Сейчас загадал бы желание выиграть следующий матч. У нас следующая игра уже 26 мая.

– Какой «Локомотив» сильнее – нынешний или тот, которым вы руководили в начале 2000-х?

– Каждая команда по-своему сильная. Самое главное, что эти ребята играют ради вот этих болельщиков, они главные действующие лица на футбольном поле. Игроки, выходя из раздевалки, решают, а не мы. Мы можем только корректировать какие-то моменты. Они молодцы.

Сегодня был тяжелый матч. Мы не забили свои моменты, не увеличили свое преимущество, концовка была очень сложная. Но устояли, – сказал Семин в эфире канала «Матч ТВ».