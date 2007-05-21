«Рубин» получит 2 млн евро за Азмуна, если «Зенит» станет чемпионом в следующем году

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о ситуации в клубе и продаже Сердара Азмуна в «Зенит».
– Я правильно понимаю, что сейчас «Рубин» живет в том числе за счет денег от продажи Азмуна?
– Конечно, безусловно.
– Это 12 миллионов евро?
– Десять. Двенадцать будет, если они займут первое место в следующем году.
– То есть в этом не принципиально?
– Нет. Они выиграли – мы не получаем. В следующем получим, если выиграют, – сказал Сайманов в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».
Азмун – новый король РПЛ. Он очень хочет в Европу, но все еще зависит от Бердыева