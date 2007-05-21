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    «Рубин» получит 2 млн евро за Азмуна, если «Зенит» станет чемпионом в следующем году

    Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Рустем Сайманов Сердар Азмун Футбол

    Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о ситуации в клубе и продаже Сердара Азмуна в «Зенит».

    – Я правильно понимаю, что сейчас «Рубин» живет в том числе за счет денег от продажи Азмуна?

    – Конечно, безусловно.

    – Это 12 миллионов евро?

    – Десять. Двенадцать будет, если они займут первое место в следующем году.

    – То есть в этом не принципиально?

    – Нет. Они выиграли – мы не получаем. В следующем получим, если выиграют, – сказал Сайманов в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».

    Азмун – новый король РПЛ. Он очень хочет в Европу, но все еще зависит от Бердыева

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