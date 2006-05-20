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    Месси стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги с рекордным отрывом в 15 голов

    Теги Карим Бензема Барселона Лионель Месси Гари Линекер Ла Лига Уго Санчес Луис Суарес рекорды Футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль в матче заключительного тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (2:2). 

    Аргентинец забил 36 голов, став лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги с рекордным отрывом в 15 мячей.

    Второе место в списке с 21 голом разделили его одноклубник Луис Суарес и форвард «Реала» Карим Бензема.

    Месси побил достижение нападающего мадридского клуба Уго Санчеса, который в сезоне-1986/87 выиграл трофей Пичичи, забив 34 мяча.

    У второго бомбардира Ла Лиги форварда «Барселоны» Гари Линекера было тогда на 14 голов меньше (20).

    Месси в 6-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, повторив рекорд Тельмо Сарры

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