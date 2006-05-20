Месси стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги с рекордным отрывом в 15 голов

Нападающий «Барселоны» сделал дубль в матче заключительного тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (2:2).

Аргентинец забил 36 голов, став лучшим бомбардиром сезона с рекордным отрывом в 15 мячей.

Второе место в списке с 21 голом разделили его одноклубник и форвард «Реала» Карим Бензема.

Месси побил достижение нападающего мадридского клуба , который в сезоне-1986/87 выиграл трофей Пичичи, забив 34 мяча.

У второго бомбардира Ла Лиги форварда «Барселоны» было тогда на 14 голов меньше (20).

Месси в 6-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, повторив рекорд Тельмо Сарры