Глушаков о будущем в «Спартаке»: «Я не знаю. Доиграем сезон, а дальше будем думать»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о своем будущем в составе московского клуба.
О команде
«Есть Глушаков, а есть «Спартак», есть коллектив, команда. Я благодарен команде, что они не бросили меня в трудную минуту, поддерживали».
О своей задаче и будущем
«Мне остается тренироваться, доказывать тренеру. Если меня тренер будет ставить, выходить и играть. Забивать голы – какая у меня задача?
Доиграем до конца сезона, а дальше будем думать, что будет. Я не знаю», – сказал Глушаков в программе «Капитаны» на телеканале «Матч Премьер».
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