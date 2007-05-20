Глушаков о будущем в «Спартаке»: «Я не знаю. Доиграем сезон, а дальше будем думать»

Полузащитник Денис Глушаков поделился мнением о своем будущем в составе московского клуба.

О команде

«Есть Глушаков, а есть «Спартак», есть коллектив, команда. Я благодарен команде, что они не бросили меня в трудную минуту, поддерживали».

О своей задаче и будущем

«Мне остается тренироваться, доказывать тренеру. Если меня тренер будет ставить, выходить и играть. Забивать голы – какая у меня задача?

Доиграем до конца сезона, а дальше будем думать, что будет. Я не знаю», – сказал Глушаков в программе «Капитаны» на телеканале «Матч Премьер».

Новое интервью Глушакова: рассказал про конфликт с Каррерой, лайки и пригласил болельщиков поговорить