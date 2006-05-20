Глушаков о незабитом пенальти «Тосно» в Кубке: «Месси не забивает, Баджо не забивает. Тоже сливают игроки?»

Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал давление на футболистов со стороны болельщиков.

О давлении

«Нелегко играть при этом при всем. Семь-восемь месяцев я уже играю под прессом. Как-то выхожу, как-то играю».

О болельщиках

«Один раз ко мне подошел фанат в отеле. Ты, говорит, спецом не забил пенальти. У меня есть Кубок России или что? Это, можно сказать, был финал. Месси не забивает, Баджо не забивает. Тоже сливают игроки?

Если есть вопросы у болельщиков ко мне, пожалуйста, приходите. Почему не приезжают на базу и не говорят?

Я встречался с фанатами, с болельщиками. Есть фан-движение. Там человек восемь-девять приехало, я с ними общался. Всю правду им рассказал, как было. У них нет вопросов ко мне», – сказал Глушаков в программе «Капитаны» на телеканале «Матч Премьер».