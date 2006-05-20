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    Глушаков о незабитом пенальти «Тосно» в Кубке: «Месси не забивает, Баджо не забивает. Тоже сливают игроки?»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Олимп Кубок России болельщики Денис Глушаков Тосно Футбол

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал давление на футболистов со стороны болельщиков. 

    О давлении

    «Нелегко играть при этом при всем. Семь-восемь месяцев я уже играю под прессом. Как-то выхожу, как-то играю».

    О болельщиках

    «Один раз ко мне подошел фанат в отеле. Ты, говорит, спецом не забил «Тосно» пенальти. У меня есть Кубок России или что? Это, можно сказать, был финал. Месси не забивает, Баджо не забивает. Тоже сливают игроки?

    Если есть вопросы у болельщиков ко мне, пожалуйста, приходите. Почему не приезжают на базу и не говорят?

    Я встречался с фанатами, с болельщиками. Есть фан-движение. Там человек восемь-девять приехало, я с ними общался. Всю правду им рассказал, как было. У них нет вопросов ко мне», – сказал Глушаков в программе «Капитаны» на телеканале «Матч Премьер».

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