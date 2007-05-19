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    Глушаков о сложном периоде в жизни: «У каждого мужчины он должен быть. Или ты вниз, или наверх»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Олег Кононов Футбол

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о главном тренере команды Олеге Кононове.

    Про приход Кононова

    «Он пришел и сразу сделал собрание. Сперва меня вызвал. Спросил при всех: мы будем переизбирать [капитана]? Все ребята промолчали, сказали: все нормально, не надо. Он сказал: тогда до конца сезона остается, а там посмотрим».

    О тренировках

    «Я пораньше приезжаю, чтобы сходить в тренажерный зал, там размяться, какие-то процедуры сделать, пресс покачать. Наверное, так все футболисты в командах делают, не только капитаны.

    Понятно, что тяжело – сложный период в жизни. Наверное, у каждого мужчины он должен быть, и надо справиться. Или ты вниз, или наверх. Живем и играем в футбол. Как сказал Тема Ребров, после третьего или пятого дня он бы выпрыгнул с двадцатого этажа», - сказал Глушаков в программе «Капитаны» на телеканале «Матч Премьер».

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