Глушаков о сложном периоде в жизни: «У каждого мужчины он должен быть. Или ты вниз, или наверх»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о главном тренере команды Олеге Кононове.

Про приход Кононова

«Он пришел и сразу сделал собрание. Сперва меня вызвал. Спросил при всех: мы будем переизбирать [капитана]? Все ребята промолчали, сказали: все нормально, не надо. Он сказал: тогда до конца сезона остается, а там посмотрим».

О тренировках

«Я пораньше приезжаю, чтобы сходить в тренажерный зал, там размяться, какие-то процедуры сделать, пресс покачать. Наверное, так все футболисты в командах делают, не только капитаны.

Понятно, что тяжело – сложный период в жизни. Наверное, у каждого мужчины он должен быть, и надо справиться. Или ты вниз, или наверх. Живем и играем в футбол. Как сказал Тема Ребров, после третьего или пятого дня он бы выпрыгнул с двадцатого этажа», - сказал Глушаков в программе «Капитаны» на телеканале «Матч Премьер».