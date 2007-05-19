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    Зинедин Зидан: «Это не первый плохой год в истории «Реала». После плохого приходит хорошее» 

    Теги Реал Мадрид Бетис Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался после поражения от «Бетиса» (0:2) в заключительном туре Ла Лиги.

    «Теперь мы должны подумать о следующем сезоне и снова порадовать наших болельщиков. Мы собираемся очень хорошо подготовиться в межсезонье.

    Не будем говорить, что сделаем все в следующем сезоне, но команда будет бороться с самого начала и сражаться с другими. 

    Это не первый плохой год в истории этого клуба. И после плохого приходит хорошее. Мы не должны забывать этот сезон.

    Я всегда говорю то же самое – нужно принять, когда дела идут плохо. Я несу ответственность за это. У нас было 11 матчей, мы выиграли пять, проиграли четыре, и в конце концов так оно и есть.

    У нас нет оправданий. После многих матчей нам пришлось извиняться, поскольку несем ответственность», – сказал Зидан.

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