Зинедин Зидан: «Это не первый плохой год в истории «Реала». После плохого приходит хорошее» 

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался после поражения от «Бетиса» (0:2) в заключительном туре Ла Лиги.

«Теперь мы должны подумать о следующем сезоне и снова порадовать наших болельщиков. Мы собираемся очень хорошо подготовиться в межсезонье.

Не будем говорить, что сделаем все в следующем сезоне, но команда будет бороться с самого начала и сражаться с другими.

Это не первый плохой год в истории этого клуба. И после плохого приходит хорошее. Мы не должны забывать этот сезон.

Я всегда говорю то же самое – нужно принять, когда дела идут плохо. Я несу ответственность за это. У нас было 11 матчей, мы выиграли пять, проиграли четыре, и в конце концов так оно и есть.

У нас нет оправданий. После многих матчей нам пришлось извиняться, поскольку несем ответственность», – сказал Зидан.