Венсан Компани: «Шейх Мансур изменил мою жизнь и жизнь всех болельщиков «Сити» в мире»

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани прокомментировал свое решение покинуть команду.

«Мы только что стали свидетелями конца невероятного сезона. Моего 11-го в составе «Манчестер Сити». И я не могу поверить, что пишу это, но... это мой последний год в «Ман Сити».

Много раз я представлял этот день, но сейчас это все еще не кажется реальным. «Манчестер Сити» дал мне все. А я пытался отплатить как мог.

Как часто кто-то получает шанс написать такую ​​важную главу, представляя клуб с великой историей и традициями таким великим способом? Пришло время мне уйти. Как бы это ни было потрясающе, я не чувствую ничего, кроме благодарности.

Я благодарен всем, кто поддерживал меня в путешествии в этом особом клубе. Я помню первый день так же ясно, как и последний.

Помню безграничную доброту, которую получил.

Никогда не забуду, как все болельщики «Ман Сити» оставались верны мне в хорошие и плохие времена. Несмотря ни на что, они всегда поддерживали меня и вдохновляли никогда не сдаваться.

Шейх Мансур (владелец «Манчестер Сити» – прим. Sports.ru) изменил мою жизнь и жизнь всех болельщиков «Манчестер Сити» по всему миру, за что я благодарен. «Ман Сити» возник и бросил вызов сложившемуся порядку вещей, я нахожу это удивительным.

Я дорожу советами и лидерскими качествами хорошего человека, Халдуна Аль Мубарака (председателя клуба – прим. Sports.ru). «Ман Сити» не может быть в лучших руках.

Это клише, но без моих одноклубников я бы никак не оказался здесь сегодня. Мы провели много матчей вместе. Бок о бок. В хорошие и плохие времена. Итак, всем вам, от команды сезона-2008/2009 до сегодняшних обладателей домашнего требла: я в долгу перед вами, ребята!

Особая благодарность Пепу и персоналу: вы были великолепны. Вы прошли со мной через столько трудностей. Вы заставляли меня возвращаться сильнее каждый раз. Огромное спасибо», – написал Компани.

На базе «Сити» не было даже дверей от туалета. И тут пришли шейхи