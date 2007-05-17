Санчо не планирует переходить в «МЮ» из-за невыхода клуба в ЛЧ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо по окончании сезона не собирается переходить в .

19-летний игрок сборной Англии сомневается в том, что манкунианцы – подходящий для него вариант после того, как клуб занял в АПЛ шестое место и не пробился в Лигу чемпионов.

По информации The Independent, Санчо был приоритетной летней трансферной целью «МЮ», который готов был заплатить за него до 100 миллионов фунтов.

В итоге «красные дьяволы» переключились на 21-летнего хавбека «Суонси» и сборной Уэльса Дэниэла Джеймса, а на Санчо по-прежнему претендуют «Барселона», «Реал» и «ПСЖ».