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    Роберто Карлос готов оказать помощь «Анжи», Это’О – нет

    Теги премьер-лига Россия Самюэль Это′О Роберто Карлос Анжи кризис Футбол

    Бывший защитник «Анжи» Роберто Карлос заявил, что согласен поддержать махачкалинский клуб.

    «Очень трудно видеть «Анжи» в этой ситуации после того, что было сделано. Керимов вывел «Анжи» на очень высокий уровень.

    Если они попросят о поддержке, я буду рад ее оказать», – сказал бразилец.

    Бывший форвард дагестанцев Самюэль Это’О, отвечая на вопрос, не собирается ли он помочь «Анжи», сказал: «Нет, не собираюсь».

    «Анжи» не прошел лицензирование РФС на сезон-2019/20. Срок подачи апелляции – до конца мая

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