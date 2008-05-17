Роберто Карлос готов оказать помощь «Анжи», Это’О – нет

Бывший защитник «Анжи» Роберто Карлос заявил, что согласен поддержать махачкалинский клуб.
«Очень трудно видеть «Анжи» в этой ситуации после того, что было сделано. Керимов вывел «Анжи» на очень высокий уровень.
Если они попросят о поддержке, я буду рад ее оказать», – сказал бразилец.
Бывший форвард дагестанцев Самюэль Это’О, отвечая на вопрос, не собирается ли он помочь «Анжи», сказал: «Нет, не собираюсь».
«Анжи» не прошел лицензирование РФС на сезон-2019/20. Срок подачи апелляции – до конца мая