Гендиректор «Арсенала»: «Ильин оскорбил Мирзова словом «чурка». Мы внесли эту запись в протокол»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал инцидент, случившийся после ответного матча 1/2 финала Олимп Кубка России с (2:2).

Полузащитник тульской команды Резиуан Мирзов, как сообщается, после игры ударил форварда гостей Владимира Ильина после того, как тот спровоцировал его своими оскорблениями.

«Ильин оскорбил Мирзова словом «чурка». Мы внесли эту запись в протокол, дальше ждем решения. Дальше будем думать, куда обращаться. Обязательно добьемся наказания. Нам плевать, какое оно будет, но мы его добьемся.

У нас в команде 15 национальностей, если мы будем позволять такие вещи, то грош цена нашему чемпионату. После матча Мирзов плохо себя ощущал, сейчас нормально. Но эти люди едят один хлеб, зарабатывают на футбольном поле деньги для своих семей.

Можно подраться, может быть все что угодно на футбольном поле. Но оскорбления по национальному признаку надо пресекать, и мы будем это пресекать. Мы добьемся самого сурового наказания. Мы обратились в Лигу, оставив запись в протоколе.

Мы это дело не оставим, я говорил с президентом клуба, мы будем добиваться наказания. При этом мы подчеркиваем, что «Урал» выиграл по делу, желаем им удачи. Но такие вещи мы прощать не намерены», – сказал Балашов.