Счетная палата проверит эффективность расходования 850 млн рублей, выделенных «Енисею». Запрос отправил бывший биатлонист Ростовцев

Болельщики красноярского футбольного клуба «Енисей» пригласили трехкратного чемпиона мира по биатлону, депутата заксобрания Красноярского края Павла Ростовцева на матч российской премьер-лиги против «Динамо».

Ранее Ростовцев в интервью краевому телевидению заявил, что фанаты клуба оказались втянуты в «разборки между тренерским штабом и менеджментом клуба, и вся ситуация вышла на федеральный уровень с негативными оценками происходящего». Экс-биатлонист также отмечал неслаженность действий менеджмента клуба.

«Мы были свидетелями, когда менеджмент клуба заявляет одну позицию, через несколько дней министерство спорта, которое определяет политику и спорт в регионе, – совершенно другую. Поэтому слаженной работы не было. Главный итог – потрачено много денег, а по сути футбола не получили», – цитирует Ростовцева «СЭ».

Также в сюжете краевого телевидения сообщалось, что по просьбе Ростовцева Счетная палата проверит, эффективно ли расходовались 850 миллионов бюджетных средств.

«Давайте будем честны – этот сезон был ярким, и запомнится он сильнее, чем все сезоны в ФНЛ. Но обвинять фанатов в том, что они втянуты в какие-то интриги, стало в этом году мейнстримом. На этот раз Павел Ростовцев – известный биатлонист, если кто-то забыл, дал комментарий краевому телевидению.

Павел Ростовцев, 19 мая «Енисей» играет заключительный домашний матч в текущем сезоне. Приглашаем вас прийти на наш сектор. Пообщаемся, расскажем, как на самом деле было, и обсудим, нужен ли Красноярску большой футбол уровня премьер-лиги. С нас бесплатный билет», – говорится в обращении болельщиков «Енисея» к Ростовцеву.