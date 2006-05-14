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    «Ливерпуль» получит домашнюю раздевалку в финале ЛЧ из соображений безопасности

    Теги Ливерпуль Лига чемпионов болельщики Тоттенхэм стадионы Ванда Метрополитано Футбол

    Стали известны подробности организации финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». 

    Встреча состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

    Несмотря на то, что «Тоттенхэм» номинально признан принимающей командой в этой встрече, футболисты «Ливерпуля» займут хозяйскую раздевалку стадиона, в которой на матчах Ла Лиги располагается «Атлетико».

    Как сообщили организаторы финального матча ЛЧ, такое решение принято из соображений безопасности, так как это позволит болельщикам английских клубов подойти к стадиону с противоположных сторон.

    Фанатам «Тоттенхэма» были предоставлены места в северной части стадиона, поэтому организаторы отдали лондонскому клубу гостевую раздевалку, которая находится ближе к той стороне арены. 

    «Ливерпуль» займет более просторную раздевалку с душевой и зоной для процедур, которая находится с южной стороны стадиона, где будут преобладать болельщики «красных».

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