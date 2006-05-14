«Ливерпуль» получит домашнюю раздевалку в финале ЛЧ из соображений безопасности

Стали известны подробности организации финального матча Лиги чемпионов – «Ливерпуль».

Встреча состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Несмотря на то, что «Тоттенхэм» номинально признан принимающей командой в этой встрече, футболисты «Ливерпуля» займут хозяйскую раздевалку стадиона, в которой на матчах располагается «Атлетико».

Как сообщили организаторы финального матча ЛЧ, такое решение принято из соображений безопасности, так как это позволит болельщикам английских клубов подойти к стадиону с противоположных сторон.

Фанатам «Тоттенхэма» были предоставлены места в северной части стадиона, поэтому организаторы отдали лондонскому клубу гостевую раздевалку, которая находится ближе к той стороне арены.

займет более просторную раздевалку с душевой и зоной для процедур, которая находится с южной стороны стадиона, где будут преобладать болельщики «красных».