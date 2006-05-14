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    Бьелса о Гвардиоле: «Когда смотрю матчи «Ман Сити», то чувствую себя безграмотным»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лидс Пеп Гвардиола Марсело Бьелса Футбол

    Тренер «Лидса» Марсело Бьелса поделился мнением о работе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

    «Довод, который я привожу, чтобы объяснить мое уважение и восхищение Гвардиолой, заключается в том, что красоту игры команд, которые он создал, невозможно скопировать. 

    Многие говорят: «Что бы делал Гвардиола без игроков, которые были у него в «Барселоне»?». Можно утверждать, что футболисты каталонского клуба уникальны. Игроки «Баварии» Пепа Гвардиолы очень хороши, то же можно сказать и о футболистах «Манчестер Сити». Но способность создавать стиль, который можно увидеть только у команд Гвардиолы, гораздо важнее, чем игроки, которые есть в его распоряжении.

    Я не говорю, что игроки не имеют значения. Я подчеркиваю способность тренера к созиданию. 

    Когда смотрю матчи «Ман Сити», я чувствую себя безграмотным. На экране мы видим 10 игроков, которые стоят перед своей штрафной, а футболисты «Ман Сити» перемещают мяч по полю и пытаются найти возможность для атаки. Я вижу, как все хорошо отлажено, и стараюсь скопировать его и понять. Но нельзя повторить команды Гвардиолы», – сказал Бьелса.

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