Бьелса о Гвардиоле: «Когда смотрю матчи «Ман Сити», то чувствую себя безграмотным»

Тренер «Лидса» Марсело Бьелса поделился мнением о работе в «Манчестер Сити».

«Довод, который я привожу, чтобы объяснить мое уважение и восхищение Гвардиолой, заключается в том, что красоту игры команд, которые он создал, невозможно скопировать.

Многие говорят: «Что бы делал Гвардиола без игроков, которые были у него в «Барселоне»?». Можно утверждать, что футболисты каталонского клуба уникальны. Игроки «Баварии» Пепа Гвардиолы очень хороши, то же можно сказать и о футболистах «Манчестер Сити». Но способность создавать стиль, который можно увидеть только у команд Гвардиолы, гораздо важнее, чем игроки, которые есть в его распоряжении.

Я не говорю, что игроки не имеют значения. Я подчеркиваю способность тренера к созиданию.

Когда смотрю матчи , я чувствую себя безграмотным. На экране мы видим 10 игроков, которые стоят перед своей штрафной, а футболисты «Ман Сити» перемещают мяч по полю и пытаются найти возможность для атаки. Я вижу, как все хорошо отлажено, и стараюсь скопировать его и понять. Но нельзя повторить команды Гвардиолы», – сказал Бьелса.