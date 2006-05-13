Оле-Гуннар Сульшер: «Единственный положительный момент для «МЮ» – сезон закончился»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги выступления команды в прошедшем сезоне. Манкунианцы заняли в АПЛ шестое место.

«Последние два месяца для команды, клуба и игроков были крайне тяжелыми. Более-менее единственный положительный момент – сезон закончился. Мы соберемся вновь 1 июля и возьмемся как следует за работу.

В АПЛ нашей краткосрочной задачей будет попадание в топ-4. Будем бороться за победу в Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке лиги, поскольку «МЮ» не может много лет оставаться без трофеев.

Жозе [Моуринью] уже выигрывал [с «МЮ»] Лигу Европы, так что это реалистичная для нас задача», – сказал Сульшер.