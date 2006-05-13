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    Оле-Гуннар Сульшер: «Единственный положительный момент для «МЮ» – сезон закончился»

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Лига Европы Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги выступления команды в прошедшем сезоне. Манкунианцы заняли в АПЛ шестое место.

    «Последние два месяца для команды, клуба и игроков были крайне тяжелыми. Более-менее единственный положительный момент – сезон закончился. Мы соберемся вновь 1 июля и возьмемся как следует за работу.

    В АПЛ нашей краткосрочной задачей будет попадание в топ-4. Будем бороться за победу в Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке лиги, поскольку «МЮ» не может много лет оставаться без трофеев.

    Жозе [Моуринью] уже выигрывал [с «МЮ»] Лигу Европы, так что это реалистичная для нас задача», – сказал Сульшер.

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