Пеп Гвардиола: «Это самое тяжелое чемпионство в моей карьере. «Ливерпуль» подталкивал нас»

Главный тренер Пеп Гвардиола поделился мыслями о завоеванном чемпионстве в АПЛ.

«Нужно поздравить и поблагодарить их. Они подталкивали нас и заставили повысить наши стандарты.

Это невероятно, 98 очков, защитили чемпионство. Мы установили стандарты выше в прошлом сезоне, и «Ливерпуль» помог нам. Мы выиграли титул, когда нужно было выиграть 14 матчей подряд. Мы не могли потерять ни очка.

Это самое тяжелое чемпионство в моей карьере. С большим отрывом», – сказал Гвардиола в эфире Sky Sports.

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