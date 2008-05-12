🏆«Зенит» сыграет оставшиеся матчи сезона с чемпионским шевроном на футболках

нанес чемпионскую нашивку на форму.

Чемпионский шеврон в виде золотого кубка расположен на передней части футболки и символизирует победу в чемпионате России-2018/19.

В футболках с чемпионской нашивкой «Зенит» проведет оставшиеся матчи сезона, в частности, сегодняшнюю игру 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Футболки уже поступили в продажу. Минимальная стоимость – 3 499 рублей.

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча «Зенит» – ЦСКА. Также доступна текстовая онлайн-трансляция этой игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Фото: официальный сайт «Зенита»