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    🏆«Зенит» сыграет оставшиеся матчи сезона с чемпионским шевроном на футболках

    Теги Зенит премьер-лига Россия фото игровая форма стиль Футбол

    «Зенит» нанес чемпионскую нашивку на форму.

    Чемпионский шеврон в виде золотого кубка расположен на передней части футболки и символизирует победу в чемпионате России-2018/19.

    В футболках с чемпионской нашивкой «Зенит» проведет оставшиеся матчи сезона, в частности, сегодняшнюю игру 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

    Футболки уже поступили в продажу. Минимальная стоимость – 3 499 рублей.

    На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча «Зенит» – ЦСКА. Также доступна текстовая онлайн-трансляция этой игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Фото: официальный сайт «Зенита»

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