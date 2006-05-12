Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Ювентус» представил домашнюю форму на сезон-2019/20. Она не в полоску

    Теги Ювентус серия А Италия видео фото adidas игровая форма стиль Футбол

    «Ювентус» официально представил домашнюю форму на следующий сезон.

    Футболка выполнена в традиционных для клуба черном и белом цветах, но без привычных вертикальных полос.

    Ее правая сторона полностью белая, а левая полностью черная. Посередине – сплошная розовая полоса.

    В новой форме «Ювентус» дебютирует сегодня в матче против «Ромы».

    Техническим спонсором «Ювентуса» остается немецкий производитель экипировки adidas.

    «Ювентус» впервые за 116 лет отказался от полосок на форме. Зато на футболках будет розовый

    Фото: официальный интернет-магазин «Ювентуса»

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться