«Ювентус» представил домашнюю форму на сезон-2019/20. Она не в полоску

«Ювентус» официально представил домашнюю форму на следующий сезон.
Футболка выполнена в традиционных для клуба черном и белом цветах, но без привычных вертикальных полос.
Ее правая сторона полностью белая, а левая полностью черная. Посередине – сплошная розовая полоса.
В новой форме «Ювентус» дебютирует сегодня в матче против «Ромы».
Техническим спонсором «Ювентуса» остается немецкий производитель экипировки adidas.
«Ювентус» впервые за 116 лет отказался от полосок на форме. Зато на футболках будет розовый
A choice. An oath. Stand together. BE THE STRIPES. ⚫️⚪️— JuventusFC (@juventusfcen) 12 мая 2019 г.
Introducing our new 19/20 home kit by @adidasfootball – get yours now: https://t.co/lLiqnGe5O1 #ForzaJuve #DareToCreate #BeTheStripes pic.twitter.com/Z2dOaUzc7s
Фото: официальный интернет-магазин «Ювентуса»