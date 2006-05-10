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    Рафаэль Бенитес: «Ливерпуль» хорошо сыграл с «Барсой», но мой камбэк в Стамбуле был лучше»

    Теги Милан Ливерпуль Рафаэль Бенитес премьер-лига Англия Барселона Лига чемпионов Футбол

    Экс-главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес высказался о сравнении ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Барселона» (4:0) с финалом ЛЧ сезона-2004/05 в Стамбуле.

    Тогда «Ливерпуль» под руководством Бенитеса отыгрался со счета 0:3 и победил «Милан» в серии пенальти. 

    «Мой камбэк был лучше, это предельно ясно. Был даже проведен опрос [на Sky Sports]. Да ладно, нет шансов, что матч с «Барселоной» был лучше.

    У нас было 45 минут, проигрывали 0:3 «Милану», лучшей команде, вдали от всех. Наши болельщики поют в перерыве, миланские фанаты счастливы, а затем мы выходим и забиваем три гола за шесть минут, а Дудек совершает сэйв, а затем дополнительное время и пенальти.

    Если «Ливерпуль» выиграет трофей, это будет фантастическим достижением после всего произошедшего, но я не хочу это обсуждать. Они хорошо провели матч с «Барселоной», но Стамбул – это совсем другое дело», – сказал Бенитес.

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