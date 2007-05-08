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    Моуринью о камбэке «Ливерпуля»: «У этой ремонтады одно имя – Юрген»

    Теги Жозе Моуринью Ливерпуль Юрген Клопп Барселона Лига чемпионов Футбол

    Португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов (4:0, 4:3 по сумме двух матчей).

    «Нет, нет, я не ожидал подобного от «Ливерпуля». Я говорил только, что невозможное возможно.

    Я говорил, что если такое и возможно, то «Энфилд» – одно из мест, где невозможное возможно.

    Но должен заметить, что у этой ремонтады [камбэка] одно имя – Юрген. Тут дело не в тактике, а в философии. В характере и сердце. В великолепных отношениях внутри коллектива.

    Был риск, что они завершат этот фантастический сезон, ничего не выиграв. А теперь они в шаге от победы в Лиге чемпионов. Думаю, Юрген это заслужил», – сказал Моуринью в эфире beIN Sports.

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