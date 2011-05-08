«Барселона» в 6-й раз пропустила 4 гола в еврокубковом матче

проиграла «Ливерпулю» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 3:0).

Каталонцы в шестой раз в своей истории пропустили 4 гола в еврокубковом матче.

Последний раз это случилось в первой игре 1/8 финала ЛЧ-2016/17 с «ПСЖ» (0:4). В ответном матче «Барселона» разгромила парижан 6:1 и вышла в четвертьфинал.

Кроме того, в первом полуфинале ЛЧ-2012/13 сине-гранатовые были разгромлены «Баварией» (0:4), а в ответном матче 1/8 финала ЛЧ-2004/05 «Барса» уступила «Челси» (2:4).

В ноябре 1997 года каталонцы на групповом этапе ЛЧ проиграли на «Камп Ноу» киевскому «Динамо» (0:4).