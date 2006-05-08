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    Джорджиньо Вейналдум: «Был зол, что остался в запасе, но Клопп сказал, что я секретное оружие»

    Теги Ливерпуль Барселона Лига чемпионов Джорджиньо Вейналдум Футбол

    Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум поделился мыслями о победе над «Барселоной» (4:0, 0:3 – первый матч) в полуфинале Лиги чемпионов.

    «Это невероятно. После первого матча было сложно что-то объяснить. А теперь мы выиграли 4:0. Многие говорили, что мы не сможем этого сделать. Но мы забили четыре и смогли это сделать.

    Это очень эмоционально. Вы видите, что происходит. Мы верили с самого начала. Все верили – игроки и тренеры. Мы понимали, что это возможно.

    Я был очень зол, что Клопп оставил меня в запасе. Он сказал, что я могу стать его секретным оружием. Я старался помочь команде, рад, что забил два гола», – сказал Вейналдум в эфире «Матч ТВ».

    «Ливерпуль», спасибо тебе за этот вечер. Теперь мы снова верим в чудеса

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