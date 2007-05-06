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    CIES: Санчо – самый дорогой игрок U-20 в топ-5 лигах, Гендузи и Дзаньоло – в тройке, Винисиус – 7-й

    Теги Боруссия Дортмунд Байер Айнтрахт Франкфурт Рома Милан Вест Хэм Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Арсенал рейтинги Джанлуиджи Доннарумма Джастин Клюйверт Райан Сессеньон Эван Ндика Кай Хавертц Джейдон Санчо Маттео Гендузи Деклан Райс Николо Дзаньоло Винисиус Жуниор Футбол

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо назван самым дорогим футболистом не старше 20 лет в пяти ведущих чемпионатах Европы.

    Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory оценил 19-летнего англичанина в 150,3 миллиона евро.

    В тройку также вошли хавбек «Арсенала» Маттео Гендузи (70,1 млн) и полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло (67,4 млн).

    Топ-10:

    1. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) – 150,3 млн евро

    2. Маттео Гендузи («Арсенал») – 70,1

    3. Николо Дзаньоло («Рома») – 67,4

    4. Кай Хаверц («Байер») – 64,3

    5. Деклан Райс («Вест Хэм») – 64,2

    6. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 59,4

    7. Винисиус Жуниор («Реал») – 55

    8. Джастин Клюйверт («Рома») – 44,3

    9. Эван Ндика («Айнтрахт») – 44,1

    10. Райан Сессеньон («Фулхэм») – 43,5

    Весь список из 50 футболистов смотрите здесь.

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