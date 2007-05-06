CIES: Санчо – самый дорогой игрок U-20 в топ-5 лигах, Гендузи и Дзаньоло – в тройке, Винисиус – 7-й

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо назван самым дорогим футболистом не старше 20 лет в пяти ведущих чемпионатах Европы.
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory оценил 19-летнего англичанина в 150,3 миллиона евро.
В тройку также вошли хавбек «Арсенала» Маттео Гендузи (70,1 млн) и полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло (67,4 млн).
Топ-10:
1. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) – 150,3 млн евро
2. Маттео Гендузи («Арсенал») – 70,1
3. Николо Дзаньоло («Рома») – 67,4
4. Кай Хаверц («Байер») – 64,3
5. Деклан Райс («Вест Хэм») – 64,2
6. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 59,4
7. Винисиус Жуниор («Реал») – 55
8. Джастин Клюйверт («Рома») – 44,3
9. Эван Ндика («Айнтрахт») – 44,1
10. Райан Сессеньон («Фулхэм») – 43,5
Весь список из 50 футболистов смотрите здесь.