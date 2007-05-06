CIES: Санчо – самый дорогой игрок U-20 в топ-5 лигах, Гендузи и Дзаньоло – в тройке, Винисиус – 7-й

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо назван самым дорогим футболистом не старше 20 лет в пяти ведущих чемпионатах Европы.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory оценил 19-летнего англичанина в 150,3 миллиона евро.

В тройку также вошли хавбек Маттео Гендузи (70,1 млн) и полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло (67,4 млн).

Топ-10:

1. Джейдон Санчо ( Д) – 150,3 млн евро

2. Маттео Гендузи («Арсенал») – 70,1

3. Николо Дзаньоло («Рома») – 67,4

4. Кай Хаверц («Байер») – 64,3

5. Деклан Райс ( ) – 64,2

6. Джанлуиджи Доннарумма ( ) – 59,4

7. Винисиус Жуниор ( ) – 55

8. Джастин Клюйверт («Рома») – 44,3

9. Эван Ндика («Айнтрахт») – 44,1

10. Райан Сессеньон («Фулхэм») – 43,5

Весь список из 50 футболистов смотрите здесь.