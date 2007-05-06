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    Бруну Фернандеш сделал хет-трик и близок к переходу из «Спортинга» в «Ман Сити» за 50 млн евро

    Теги высшая лига Португалия Спортинг Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Мексика Сантос Лагуна Бруну Фернандеш Марлос Морено Футбол

    Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш забил три гола и отдал результативный пас в матче чемпионата Португалии с «Белененсешем» (8:1).

    24-летний португалец близок к переходу в «Манчестер Сити» за 50 миллионов евро, сообщает Sport Witness со ссылкой на Jornal de Noticias.

    В обратном направлении, скорее всего, проследует хавбек Марлос Морено, выступающий на правах аренды за мексиканский «Сантос Лагуна».

    Трансфер 22-летнего колумбийца в лиссабонский клуб оценивается в 3 млн евро, и это будет отдельная от перехода Фернандеша сделка.

    Со статистикой Фернандеша можно ознакомиться здесь, Морено – здесь.

     
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