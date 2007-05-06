Бруну Фернандеш сделал хет-трик и близок к переходу из «Спортинга» в «Ман Сити» за 50 млн евро

Полузащитник Бруну Фернандеш забил три гола и отдал результативный пас в матче чемпионата Португалии с «Белененсешем» (8:1).

24-летний португалец близок к переходу в за 50 миллионов евро, сообщает Sport Witness со ссылкой на Jornal de Noticias.

В обратном направлении, скорее всего, проследует хавбек Марлос Морено, выступающий на правах аренды за мексиканский .

Трансфер 22-летнего колумбийца в лиссабонский клуб оценивается в 3 млн евро, и это будет отдельная от перехода Фернандеша сделка.

Со статистикой Фернандеша можно ознакомиться здесь, Морено – здесь.