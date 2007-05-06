Васкес о слухах: «Этот «Реал» выиграл три ЛЧ, а теперь все обставляют так, будто мы ничего не стоим»

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес поделился мыслями о своих перспективах в мадридском клубе.

«Я не уверен в своем будущем на сто процентов. Я не знаю. У меня контракт до 2021 года. Посмотрим. Я бы хотел остаться.

Каждый год называют много имен футболистов, побеждаем мы или нет. Стоит пару раз не попасть в состав – и начинаются разговоры. Думаю, порой не хватает уважения к нашей команде.

В футболе важно настоящее, но эта команда трижды выиграла Лигу чемпионов. Мы были лучшей командой, а теперь все обставляют так, будто мы ничего не стоим. Это не так. Я очень рад быть в «Мадриде», – сказал Васкес.