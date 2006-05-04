Артем Дзюба: «Этот день наконец-то настал! Всех с чемпионством!»

Нападающий Артем Дзюба поделился эмоциями после победы «Зенита» в чемпионате России.
Это чемпионство стало первым в карьере 30-летнего форварда сборной России.
«Даааааааа! Этот день наконец-то настал!!! Всех с чемпионством!!!!» – написал Дзюба в инстаграме и выложил видео празднования.
Дзюба также выигрывал Кубок России с «Ростовом» (2013/14) и брал Кубок (2015/16) и Суперкубок России (2015, 2016) с «Зенитом».
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