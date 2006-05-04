Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Артем Дзюба: «Этот день наконец-то настал! Всех с чемпионством!»

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

    Нападающий Артем Дзюба поделился эмоциями после победы «Зенита» в чемпионате России.

    Это чемпионство стало первым в карьере 30-летнего форварда сборной России.

    «Даааааааа! Этот день наконец-то настал!!! Всех с чемпионством!!!!» – написал Дзюба в инстаграме и выложил видео празднования.

    Дзюба также выигрывал Кубок России с «Ростовом» (2013/14) и брал Кубок (2015/16) и Суперкубок России (2015, 2016) с «Зенитом».

     
     
     
    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

    «Зенит» – чемпион! Хотя Фурсенко был против Семака, а клуб отказывал тренеру в трансферах

    Дзюба впервые выиграл РПЛ. Хотя был близок к титулу еще в 2006-м

    Получит ли Кокорин золотую медаль?

    Реклама 18+

    Опрос

    Как относитесь к чемпионству «Зенита»?

    9934 голосa 72
    • Поздравляю, заслужили
      54%
    • Никак
      38%
    • Буду сегодня пьян, я болею за Зенит
      8%

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться