Артем Дзюба: «Этот день наконец-то настал! Всех с чемпионством!»

Нападающий Артем Дзюба поделился эмоциями после победы в чемпионате России.

Это чемпионство стало первым в карьере 30-летнего форварда сборной России.

«Даааааааа! Этот день наконец-то настал!!! Всех с чемпионством!!!!» – написал Дзюба в инстаграме и выложил видео празднования.

Дзюба также выигрывал Кубок России с «Ростовом» (2013/14) и брал Кубок (2015/16) и Суперкубок России (2015, 2016) с .

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 4 Май 2019 в 12:23 PDT

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