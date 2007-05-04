Кокорин впервые стал чемпионом России. Сейчас он в СИЗО 👮

«Зенит» в 5-й раз выиграл чемпионат России.



Для нападающего петербургской команды Александра Кокорина это чемпионство стало первым в карьере.

В нынешнем сезоне он провел в РПЛ всего три матча. Старт сезона 28-летний форвард пропустил из-за травмы, а с октября прошлого года находится в СИЗО.

Кокорин, его младший брат Кирилл, хавбек «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.

Компания сперва напала на водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а позже – на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

Приговор Александру Кокорину могут вынести 8 мая.

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