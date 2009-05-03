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    Оле-Гуннар Сульшер: «Попадет «МЮ» в ЛЧ или нет, но вы будете удивлены, сколько игроков хотят перейти к нам»

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Лига чемпионов Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о трансферах в свете возможного непопадания в Лигу чемпионов.

    «За мной последнее слово, если игроки будут приходить или уходить. Мы проводим регулярные встречи, я доволен, как все идет. Судя по сообщениям в прессе, мы подпишем 250 игроков. Надеюсь, у нас будет кто-то из тех, о ком вы пишете.

    Мы можем попасть в Лигу чемпионов, можем не попасть. Вы будете удивлены, сколько агентов говорят там, что их клиенты бы с радостью стали частью «Манчестер Юнайтед» в будущем.

    Такова привлекательность «Ман Юнайтед», они знают, какой в клубе потенциал, и что в итоге мы вернемся к старым добрым дням. Да, в последние сезоны мы немного не соответствуем ожидаемым стандартам, но от меня и от клуба зависит, если мы хотим изменить это как можно скорее. 

    Кто знает: мы можем оказаться в этом сезоне без Лиги чемпионов, но игроки все равно хотят перейти в «Ман Юнайтед». И вы будете удивлены тем, какие звучат имена», – сказал Сульшер.

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