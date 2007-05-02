Массимилиано Аллегри: «Месси – хороший стимул для Роналду»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что нападающий постарается выиграть гонку бомбардиров серии А.

«Месси – хороший стимул для Криштиану. Впереди у нас дерби с , а Месси вчера достиг отметки в 600 голов за «Барселону».

Роналду будет стремиться записать на свой счет голы и закончить сезон лучшим бомбардиром серии А», – сказал Аллегри.

В текущем сезоне чемпионата Италии на счету португальца 20 голов. Его опережают Фабио Куальярелла (23 гола), Дуван Сапата и (у обоих по 21 голу).