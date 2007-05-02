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    Массимилиано Аллегри: «Месси – хороший стимул для Роналду»

    Теги Торино Криштиану Роналду Ювентус Лионель Месси серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что нападающий Криштиану Роналду постарается выиграть гонку бомбардиров серии А. 

    «Месси – хороший стимул для Криштиану. Впереди у нас дерби с «Торино», а Месси вчера достиг отметки в 600 голов за «Барселону».

    Роналду будет стремиться записать на свой счет голы и закончить сезон лучшим бомбардиром серии А», – сказал Аллегри. 

    В текущем сезоне чемпионата Италии на счету португальца 20 голов. Его опережают Фабио Куальярелла (23 гола), Дуван Сапата и Кшиштоф Пионтек  (у обоих по 21 голу).

     
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