Экс-судья Андухар Оливер о неназначенном пенальти в ворота «Ливерпуля»: «Рука Матипа находилась в неестественном положении»

Бывший испанский арбитр Хуан Андухар Оливер заявил, что судья Бьорн Куйперс должен был назначить 11-метровый в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов – «Ливерпуль» (3:0).

На 15-й минуте при счете 0:0 защитник мерсисайдцев Жоэль Матип сыграл рукой в своей штрафной площади после того, как прокидывал мяч в сторону.

«Похоже на пенальти, потому что рука [защитника] находилась в неестественном положении», – сказал Оливер.

В первом тайме могло быть два пенальти. Сначала упал Мане, затем Матип коснулся мяча рукой