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    Экс-судья Андухар Оливер о неназначенном пенальти в ворота «Ливерпуля»: «Рука Матипа находилась в неестественном положении»

    Теги Ливерпуль Барселона Лионель Месси Лига чемпионов судьи Бьорн Куйперс Жоэль Матип Футбол

    Бывший испанский арбитр Хуан Андухар Оливер заявил, что судья Бьорн Куйперс должен был назначить 11-метровый в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ливерпуль» (3:0).

    На 15-й минуте при счете 0:0 защитник мерсисайдцев Жоэль Матип сыграл рукой в своей штрафной площади после того, как Лионель Месси прокидывал мяч в сторону.

    «Похоже на пенальти, потому что рука [защитника] находилась в неестественном положении», – сказал Оливер.

    В первом тайме могло быть два пенальти. Сначала упал Мане, затем Матип коснулся мяча рукой

     
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    Надо ли было назначать пенальти?

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    • Да, в обоих случаях
      14%
    • Только в моменте с Мане
      21%
    • Только в моменте с рукой
      20%
    • Нет, в обоих случаях
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