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    Джон Тошак: «Когда играет Месси, глупо ставить против «Барселоны»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов Джон Тошак Джон Чарльз Футбол

    Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Тошак оценил шансы команды в противостоянии с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.

    «Тяжело ставить против Месси. Когда играет Месси, глупо ставить против «Барселоны». Он способен обыграть любого.

    Месси – особенный. Он один из лучших, хотя для меня лучшим в истории является Джон Чарльз, но это, наверное, личное.

    Когда я вижу Месси, в первую очередь ловлю себя на мысли, что его не нужно тренировать.

    Обычно тренер нервничает по ходу игры, представьте, какую уверенность дает наличие Месси в команде. Это невероятно.

    В гольфе бывает фора, а в футболе должна быть фора Месси. Соперникам нужно давать фору в один гол, когда против них Месси», – отметил Тошак.

     
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