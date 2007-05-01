Джон Тошак: «Когда играет Месси, глупо ставить против «Барселоны»

Бывший нападающий Джон Тошак оценил шансы команды в противостоянии с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Тяжело ставить против Месси. Когда играет Месси, глупо ставить против «Барселоны». Он способен обыграть любого.

Месси – особенный. Он один из лучших, хотя для меня лучшим в истории является , но это, наверное, личное.

Когда я вижу Месси, в первую очередь ловлю себя на мысли, что его не нужно тренировать.

Обычно тренер нервничает по ходу игры, представьте, какую уверенность дает наличие Месси в команде. Это невероятно.

В гольфе бывает фора, а в футболе должна быть фора Месси. Соперникам нужно давать фору в один гол, когда против них Месси», – отметил Тошак.