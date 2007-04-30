Игорь Акинфеев: «На данный момент ЦСКА не наиграл на Лигу чемпионов»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал выступление команды в текущем сезоне.

– Своей игрой [в матче с «Краснодаром»] довольны?

– Есть один такой человек, который всегда говорил, что своей игрой всегда доволен (улыбается). Я, конечно, недоволен по одной простой причине: когда вратарь пропускает два гола, а команда проигрывает, как может быть голкипер доволен своей игрой?

– А если он спас еще 15 раз?

– Нет, это никого не интересует, по большому счету, в том числе меня не интересует. Мне хочется, чтобы моя команда всегда побеждала, но не бывает такого. Хотя ЦСКА за последние годы всех приучил, что мы можем и должны, наверное, где-то переламывать себя, где-то добавить и забить гол.

Но в этом сезоне, видите, какая-то чехарда матчей идет – вроде хороший матч, потом два плохих, потом два хороших, один плохой. Ничего страшного, думаю, идет становление команды. Я все равно могу занести этот сезон в актив, потому что очень трудно собираться практически новой командой и начинать все с чистого листа.

– То есть можно говорить, что сезон нормальный? В начале сезона говорили, что ЦСКА может оказаться месте на 10-м.

– У нас очень много любят говорить. У нас учителей в нашей стране очень много, и в футболе все разбираются прекрасно. Дай Бог этим учителям здоровья, которые подсказывают, помогают выбрать жизненный путь.

Есть путь команды, который она должна проживать. Если мы наиграем, например, на пятое место, значит, наиграли на пятое. 30 туров закончились, мы видим таблицу.

А если мы наиграли на первое-второе-третье – пожалуйста, все в наших руках, ногах, в наших силах. Тут не надо никого слушать, делать какие-то выводы, рассуждения. Просто от игры к игре играть, и все.

– ЦСКА наиграл на Лигу чемпионов в этом сезоне?

– Я думаю, что на данный момент нет, если объективным и честным перед всеми – на данный момент нет. Но есть впереди еще четыре тура.

– Чего не хватает в первую очередь? Именно стабильности?

– Стабильность – это конечно. Но не забывайте, что игрокам 19-21 год. Самый старый – это я, извиняюсь за выражение, пердун в команде. Потом идет Кирилл Анатольевич Набабкин. Даже тому же Георгию Щенникову на днях исполнилось 28, вдумайтесь!

Думаю, что [дело] больше всего в психологии, в голове. Я с ребятами разговаривал, с друзьями своими. Например, после победы над в Москве было видно, что есть некая эйфория у ребят, какая-то легкость. Значит, сейчас , «Уфу» и всех остальных должны обыгрывать на одной ноге. Но такого не бывает – не только футбол, а жизнь не прощает таких настроений, что мне все легко достанется, надо через труд все это проходить.

Думаю, еще год-два – и эта психология у ребят выстроится, и мы увидим ЦСКА, как во времена . Когда все были молодые и зеленые, но потом стали бойцами и выигрывали все и вся, – сказал Акинфеев в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24».