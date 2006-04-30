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    Вартапетов может покинуть пост главы медицинского штаба «Спартака»

    Теги Спартак премьер-лига Россия травмы отставки Михаил Вартапетов Спорт-Экспресс Футбол

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов  по окончании сезона может лишиться своей должности.

    По информации «Спорт-Экспресса», претензии к специалисту заключаются в том, что зачастую травмированным игрокам команды ставятся неверные диагнозы, что приводит к неправильным методикам лечения.

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