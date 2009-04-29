Игроки «ПСЖ» недовольны Паредесом

Полузащитник Леандро Паредес не соответствует уровню команды, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, который ссылается на источник в раздевалке.

По информации издания, некоторые одноклубники говорят: «Паредес не соответствует уровню «ПСЖ». Ранее этот же источник сообщал, что Тухель не видит Паредеса в стартовом составе команды.

24-летний аргентинец перешел в «ПСЖ» в январе 2019 года из «Зенита» за 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Паредес провел 17 матчей за парижан и отметился одной голевой передачей.