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    Игроки «ПСЖ» недовольны Паредесом

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Леандро Паредес Футбол

    Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес не соответствует уровню команды, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, который ссылается на источник в раздевалке.

    По информации издания, некоторые одноклубники говорят: «Паредес не соответствует уровню «ПСЖ». Ранее этот же источник сообщал, что Тухель не видит Паредеса в стартовом составе команды.

    24-летний аргентинец перешел в «ПСЖ» в январе 2019 года из «Зенита» за 45 миллионов евро.

    В текущем сезоне Паредес провел 17 матчей за парижан и отметился одной голевой передачей.

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