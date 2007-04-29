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    Луческу извинился за слова о Лобановском

    Теги премьер-лига Украина Динамо Киев Шахтер Мирча Луческу Валерий Лобановский Футбол

    Экс-тренер «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал свои слова о том, что Валерий Лобановский незаслуженно занял 6-е место в списке величайших тренеров в истории по версии France Football.

    «Жалею, что так вышло и прошу прощения. Не представлял, что будет такой резонанс. Я прекрасно осознаю, что Лобановский был замечательным тренером. Он был важным тренером, потому что он создал систему.

    «Динамо» тех времен было командой системы. Их счастье, что у них был такой классный тренер как Лобановский. Он создавал и давал результат. Мои слова были ошибкой.

    Я действительно немного удивился месту Лобановского, когда общался с журналистом о рейтинге. Но потом осознал, насколько классным тренером он был. Жалею, что так и не сыграл против него в чемпионате Украины», – сказал Луческу.

    Мирча Луческу: «У Лобановского не было абсолютно никаких результатов за пределами Украины»

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