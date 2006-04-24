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    Азмун забил 10-й гол в РПЛ, у Чалова – 12

    Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Сердар Азмун Федор Чалов Футбол

    «Зенит» принимает «Динамо» (2:0, второй тайм) в 25-м туре РПЛ.

    Удвоил преимущество петербургской команды нападающий Сердар Азмун.

    24-летний иранец забил 10-й гол в текущем сезоне РПЛ и вышел на второе место в гонке бомбардиров, где лидирует нападающий ЦСКА Федор Чалов, у которого 12 забитых мячей.

    Для Азмуна это шестой гол в восьми матчах чемпионата России за «Зенит», еще 4 гола (в 14 матчах) форвард забил в составе «Рубина».

    Всего у Азмуна теперь девять голов в двенадцати матчах за петербургский клуб. Его статистику можно изучить здесь.

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