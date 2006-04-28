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    «Локомотив» обыграл «Енисей» благодаря голу Фарфана в концовке

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Енисей Футбол

    Сегодня в рамках 26-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Енисей» (2:1).

    Победный мяч на 88-й минуте забил нападающий железнодорожников Джефферсон Фарфан.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Локомотив – Енисей 2:1 (0:0, 2:1)
    Дата проведения
    28 апреля, 14.00, «стадион Локомотив»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 67, автогол Кичин, 1:1 – 84 Костюков, 2:1 – 88 Фарфан.
    ЛокомотивГильерме, Игнатьев (Идову, 71), Кверквелия, Крыховяк, Рыбус, Тарасов (Фернандеш, 46), Баринов, Миранчук, Фарфан, Миранчук, Смолов (Жемалетдинов, 46).
    ЕнисейНестеренко, Данченко, Гаджибеков, Сарр, Кичин, Хубулов (Костюков, 80), Торбинский, Грицаенко, Зотов, Савичев (Комков, 63), Соболев (Кутьин, 56).
    Предупреждения:
    Хубулов (31), Грицаенко (41), Кичин (54), Баринов (75), Зотов (81).

    Таблица РПЛ

    Статистика РПЛ

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