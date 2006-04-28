«Локомотив» обыграл «Енисей» благодаря голу Фарфана в концовке

Сегодня в рамках 26-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Енисей» (2:1).
Победный мяч на 88-й минуте забил нападающий железнодорожников Джефферсон Фарфан.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 28 апреля, 14.00, «стадион Локомотив»
-
Локомотив –
Гильерме, Игнатьев (Идову, 71), Кверквелия, Крыховяк, Рыбус, Тарасов (Фернандеш, 46), Баринов, Миранчук, Фарфан, Миранчук, Смолов (Жемалетдинов, 46).
-
Енисей –
Нестеренко, Данченко, Гаджибеков, Сарр, Кичин, Хубулов (Костюков, 80), Торбинский, Грицаенко, Зотов, Савичев (Комков, 63), Соболев (Кутьин, 56).