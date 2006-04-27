Чемпионат Испании. «Барселона» против «Леванте», «Атлетико» победил «Вальядолид»

В 35-м туре Ла Лиги «Атлетико» победил «Вальядолид» (1:0), «Барселона» играет с «Леванте», «Реал» встречается с «Райо Вальекано».
Чемпионат Испании
35-й тур
- Дата проведения
- 27 апреля, 14.00, «Сан Мамес»
-
Атлетик –
Яго Эррерин, Нуньес, Де Маркос, Берчиче, Мартинес, Сусаета (Кордоба, 61), Беньят, Рауль Гарсия (Кодро, 75), Сан Хосе, Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 89).
-
Алавес –
Пачеко, Лагуардиа, Химо Наварро, Дуарте, Агиррегабириа (Брашанац, 88), Хони Родригес (Инуи, 82), Ману Гарсия, Пина, Вигарай, Кальери, Бастон (Вакасо, 75).
- Предупреждения:
- Лагуардиа (32), Рауль Гарсия (34), Вигарай (44), Сан Хосе (45).
- Дата проведения
- 27 апреля, 17.15, «Ванда Метрополитано»
- Гол:
- 1:0 – 66, автогол Хоакин Фернандес.
-
Атлетико –
Облак, Филипе Луис (Корреа, 56), Годин, Арьяс, Савич, Сауль, Парти (Родри Эрнандес, 46), Лемар, Коке, Гризманн, Мората (Витоло, 70).
-
Вальядолид –
Масип, Калеро, Мойяно (Антоньито, 70), Мартинес, Хоакин Фернандес, Мичел, Алькарас, Рубио (Тони, 63), Плано (де ла Фуэнте, 80), Серхи Гвардиола, Унал.
- Дата проведения
- 27 апреля, 19.30, «Бутарке»
-
Леганес –
Куэльяр, Сильва, Ньом, Омеруо, Бустинса, Микель Весга, Ресио, Оскар Родригес, Сиовас, Эн-Несири, Брэйтуэйт.
-
Сельта –
Бланко, Араухо, Кабраль, Оласа, Мальо, Юльсагер, Хосабед, Буфаль, Лоботка, Макси Гомес, Аспас.
- Предупреждение:
- Ресио (45).
- Дата проведения
- 27 апреля, 21.45, «Камп Ноу»
-
Барселона –
тер Стеген, Пике, Лангле, Нелсон Семеду, Альба, Артур, Ракитич, Коутиньо, Видаль, Дембеле, Суарес.
- Дата проведения
- 28 апреля, 13.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 28 апреля, 15.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 28 апреля, 17.15, «Аноэта»
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 28 апреля, 21.45, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 29 апреля, 22.00, «Бенито Вильямарин»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.