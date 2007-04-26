«МЮ» может подписать лучшего бомбардира «Эвертона» Ришарлисона

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон интересен «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер хочет, чтобы клуб летом подписал пять новичков, включая разнопланового форварда.
21-летний бразилец может играть как в центре атаки, так и и на фланге.
Ришарлисон забил 14 голов в нынешнем сезоне. Он лучший бомбардир «Эвертона».
Клуб из Ливерпуля не хочет продавать игрока. Нападающий был куплен прошлым летом за 35 миллионов фунтов у «Уотфорда», который с учетом бонусов может получить за игрока до 50 миллионов.
На Ришарлисона также претендуют «Милан» и «Барселона». Контракт форварда рассчитан до 2023 года.
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