«МЮ» может подписать лучшего бомбардира «Эвертона» Ришарлисона

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон интересен .

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер хочет, чтобы клуб летом подписал пять новичков, включая разнопланового форварда.

21-летний бразилец может играть как в центре атаки, так и и на фланге.

Ришарлисон забил 14 голов в нынешнем сезоне. Он лучший бомбардир .

Клуб из Ливерпуля не хочет продавать игрока. Нападающий был куплен прошлым летом за 35 миллионов фунтов у «Уотфорда», который с учетом бонусов может получить за игрока до 50 миллионов.

На Ришарлисона также претендуют «Милан» и «Барселона». Контракт форварда рассчитан до 2023 года.

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