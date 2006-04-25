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    🎧 «Хулиганы Зеленой улицы»: почему Голливуду не надо снимать про футбол. Новый выпуск подкаста «Извините, пирожки»!

    Теги Подкасты Футбол

    В середине 2000-х вышел фильм «Green Street Hoologans» – про фанатскую фирму «Вест Хэма» по сценарию Дуги Бримсона и со звездой «Властелина колец» в главной роли. Он до сих пор остается самым популярным околофутбольным кино в России.

    Темы выпуска:

    3:20 Фильм про английских хулиганов сняла женщина, которая когда-то тусила с немецкими ультрас

    5:44 В середине 2000-х футбол вышел из подполья для гиков и маргиналов

    9:32 Кто мог сыграть главного героя «Хулиганов» вместо Элайджи Вуда

    10:30 Дуги Бримсон – знаток хулиганской сцены, но ужасный писатель и сценарист

    15:05 «Вест Хэм» пустил съемочную группу на стадион, но потом пожалел

    21:57 Как на «Хулиганов» повлияли Гай Ричи и «Бойцовский клуб»  

    25:12 Главная претензия англичан к фильму – акцент, походка и одежда Чарли Ханнема

    29:22 Наша главная претензия к фильму – неубедительная трансформация Элайджи Вуда из задрота в хулигана

    34:23 А вот у американцев претензий к фильму нет!

    41:44 Заставка к FIFA 98 – лучше, чем фильм «Гол» и кино с Пеле и Сталлоне

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