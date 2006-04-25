🎧 «Хулиганы Зеленой улицы»: почему Голливуду не надо снимать про футбол. Новый выпуск подкаста «Извините, пирожки»!

В середине 2000-х вышел фильм «Green Street Hoologans» – про фанатскую фирму «Вест Хэма» по сценарию Дуги Бримсона и со звездой «Властелина колец» в главной роли. Он до сих пор остается самым популярным околофутбольным кино в России.

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